Rubano in due case: inseguiti dai carabinieri, si lanciano dall'auto in corsa

Ladri seriali e ben allenati: pedinati prima e inseguiti poi dai carabinieri di Breno. Per uno dei due la fuga disperata è terminata sul tetto di una ditta che si affaccia sulla Provinciale 510 e sono scattate, di nuovo, le manette. Per l’uomo, un 44 albanese con alle spalle una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio, si sono (questa volta) aperte le porte del carcere. Irregolare sul territorio nazionale - nel 2021 era stato espulso dall’Italia, in seguito a una condanna ad alcuni anni di reclusione - il 44enne è ritenuto responsabile di tre colpi messi a segno in altrettante abitazioni di Gardone val Trompia nella giornata di giovedì 12 gennaio. Ma per i militari i furti commessi sarebbero molti di più: avrebbe svaligiato diverse case anche in Val Camonica e in Franciacorta.

A tradire il malvivente è stata l’auto sulla quale si trovava insieme a un complice: una Fiat Punto che, stando alle indagini, era stata utilizzata per mettere a segno nei giorni scorsi un furto a Ceto. Proprio seguendo l’utilitaria sospetta i militari hanno intercettato il ladro, dopo aver svaligiato due case a Gardone Val Trompia e tentato di entrare in una terza.

L’auto è stata individuata a Concesio: quando gli occupanti si sono resi conto di essere pedinati, hanno imboccato la Strada provinciale 510 in direzione di Iseo. Tallonati dai carabinieri, si sono lanciati dall’utilitaria ancora in corsa, attraversando la carreggiata a piedi. Disposti a tutto, anche ad essere travolti dai veicoli di passaggio pur di farla franca. Poi i due si sono arrampicati sul tetto di una ditta della zona: il 44enne è stato raggiunto dai militari, avrebbe pure preso a calci e pugni pur di ritagliarsi una via di fuga.

Tanto atletico, quanto corpulento: bloccarlo non è stato facile. Ma, come detto, per lui sono scattate le manette, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. All’interno dell'utilitaria abbandonata sulla Provinciale è stata recuperato gran parte di ciò che era stato rubato nelle abitazioni, oltre a guanti, torce e vari attrezzi del mestiere.