Mano schiacciata dalla pressa, operaio rischia l'amputazione di tre dita

Rischierebbe di perdere tre dita della mano l’operaio di 51 anni che – nel primo mattino di oggi, martedì 23 gennaio – è rimasto coinvolto in un grave infortunio mentre era al lavoro alla cartiera Carval di Concesio. Il 51enne è stato trasportato al Civile di Brescia: non è in pericolo di vita, ma è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico per provare a salvare le dita.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti, l’uomo era al lavoro su un macchinario dotato di pressa per il cartone, quando accidentalmente la mano destra è rimasta schiacciata sotto l’apparecchio. La richiesta d’aiuto è scattata poco dopo le 5: in pochi minuti in via Gerolamo San Gervasio, dove ha sede la ditta, sono sopraggiunte un’ambulanza di Nave Soccorso e un’automedica. Gli operatori hanno liberato la mano dell’operaio e gli hanno prestato i primi soccorsi prima di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove i medici stanno facendo il possibile per evitare l’amputazione.



Per gli accertamenti e i rilievi del caso, nella cartiera dove si è registrato l’infortunio, sono intervenuti i carabinieri di Concesio e i tecnici della Psal (prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) di Ats.