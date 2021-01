Tetto in fiamme, famiglia intossicata: mamma, papà e due bimbi in ospedale

Un'intera famiglia in ospedale e alcuni metri quadri di tetto completamente distrutti dalle fiamme: è il bilancio dell'incendio divampato prima dell'alba di giovedì a Concesio. Tanta, tantissima paura ma nessun ferito grave: mamma, papà e i loro due figli, tra cui una bimba di 4 anni, sono stati portati in ospedale (al Civile e al Città di Brescia) perché rimasti intossicati dal fumo sprigionato dal rogo. Nessuno di loro sarebbe in condizioni critiche, per fortuna: sono stati ricoverati in codice giallo.

L'allarme è scattato verso le 6.30 da un'abitazione di via Mandò: sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia che hanno circoscritto le fiamme e spento il rogo prima che si propagasse all'intero edificio. Le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica si sono protratte fino a poco prima delle 9 di giovedì mattina. Le cause dell'incendio sono ancora tutte da chiarire.