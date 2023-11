Assalto alla farmacia del paese: porta sfondata per rubare la cassa

Non solo abitazioni nel mirino dei malviventi. Ma anche esercizi commerciali e farmacie. Dopo la raffica di furti in casa registrati nelle scorse settimane a Concesio (e non solo), nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 novembre un colpo è stato messo a segno alla farmacia comunale di via Europa.

La spaccata è stata ricostruita grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso i due banditi entrati azione verso le 4.30: una volta rotta la saracinesca e sfondata la porta si sono intrufolati all'interno, puntando al registratore di cassa. Pochi attimi dopo erano già in fuga, con la macchina che registra gli incassi: prelevati i contanti all'interro (circa 300 euro) l'hanno abbandonata poco più avanti, nel parcheggio del campo sportivo di via Camerate. Proprio lì è stata trovata, nella prima mattinata di lunedì, da un cittadino che ha avvisato le forze dell'ordine.

Come spesso accade in questi casi, i danni provocati sono più ingenti del bottino arraffato dai malviventi che, al momento, l'hanno fatta franca. Ma, come detto sono stati ripresi dalle telecamere della farmacia: i filmati sono ora nelle mani dei carabinieri che si occupano delle indagini del caso.