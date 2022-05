Cade dalla scala e batte la testa: donna portata d’urgenza al Civile

Una distrazione, poi un passo falso e il volo nel vuoto. Attimi di paura nella serata di giovedì a Concesio: una donna di 63 anni è precipitata da una scala mentre tagliava una siepe della sua abitazione. L’infortunio, poco prima delle 21.30, in una villetta di via Conche. A seguito della caduta, la donna avrebbe violentemente battuto la testa ed è stata trasportata d’urgenza al Civile di Brescia.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati i familiari e sul posto si sono precipitate due ambulanze in codice rosso. Per fortuna, la 63enne non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato seri traumi. L’allarme è rientrato dopo il ricovero nel nosocomio cittadino, dove la donna è stata sottoposta agli esami del caso e successivamente ricoverata in codice giallo.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente domestico, sulla quale lavorano i carabinieri. Stando a una prima ricostruzione, pare che la 63enne fosse salita sulla scala per potare una siepe e abbia improvvisamente perso l’equilibrio.