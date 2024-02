Hashish e cocaina: pusher cercano di aggredire i carabinieri con i machete

Insospettiti dal continuo viavai di persone - anche armate di coltelli - dallo stabile abbandonato, i residenti della frazione Costorio di Concesio hanno dato l’allarme. Le segnalazioni - preoccupanti- ricevute nei giorni scorsi hanno fatto scattare l’operazione dei carabinieri. Il blitz nella mattinata di martedì 20 febbraio: i militari della locale stazione, con il supporto dei colleghi di Gardone Val Trompia, hanno fatto irruzione nell’edificio. All’interno c’erano 4 uomini di nazionalità marocchina: impugnavano i machete e una mazza. Alla vista dei carabinieri, forse per ritagliarsi una via di fuga, non avrebbero esitato ad utilizzare le armi per tentare di colpire i militari.

Tutto inutile: sono stati bloccati e identificati. Per uno di loro sono scattate le manette, gli altri sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, possesso di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

All’interno dell'edificio gli uomini dell’Arma hanno scovato, oltre a due machete con lama di 50 cm, un coltello della lunghezza di 53 cm e una mazza di 90 cm, cocaina (17 grammi) e hashish (4 grammi). Materiale sequestrato come i gioielli, le catenine d’oro e i contanti trovati nello stabile e ritenuti provento dell’attività di spaccio.