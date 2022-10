Assalto all'oratorio: vetri rotti e porta forzata per rubare caramelle e gelati

Oratorio nel mirino di ignoti vandali e ladri. Oltre ad arraffare caramelle, gelati, bibite e alcolici, hanno letteralmente messo a soqquadro il bar dell'oratorio di Costorio di Concesio. Non solo: è stato distrutto un vetro e danneggiato la porta d'ingresso che è stata forzata per entrare.

Il raid nella notte tra venerdì e sabato. Amara la sorpresa il mattino successivo: chi ha fatto irruzione nel bar non si è limitato ad arraffare cibi e bevande, ma ha seminato il caos buttando a terra tutto ciò che capitava a tiro. Lasciando pure tracce del passaggio: i frangivetro usati per spaccare una finestra, alcune lattine e sacchetti di patatine consumati durante il raid.

E in paese crescono rabbia e indignazione: "È veramente triste vedere questa mancanza di rispetto per le cose altrui. Tra l'altro in un oratorio frequentato da bambini e dove lavorano volontari. Non ho parole", si legge sui social.