Aggressione con un cacciavite fuori dalla disco: ragazzo portato al Civile

Nottata piuttosto movimentata, quella tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, nel piazzale della discoteca 10HP di via Europa a Concesio. Carabinieri e ambulanze sono dovuti intervenire in forze, prima per un giovane che aveva abusato di alcolici, poi per un ragazzo ferito a colpi di cacciavite.

Un'aggressione ancora avvolta nel mistero, visto il fuggi fuggi generale all'arrivo dei militari, e la stringatissima testimonianza del giovane, un 19enne ferito a un fianco da (a quanto sembra) un cacciavite.

Sarebbe stata la vittima a chiedere aiuto ai volontari delle ambulanze di Villa Carcina, già presenti nel parcheggio proprio per soccorrere un altro ragazzo, che stava male a casa del troppo alcol ingerito. Medicato sul posto e poi trasferito al Civile di Brescia, il 19enne avrebbe riportato lesioni non di grave entità: è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Ai carabinieri, intervenuti con ben 4 pattuglie, il ragazzo avrebbe raccontato di essersi accorto solo in un secondo momento della ferita, quando mettendosi le mani sui fianchi ha notato le chiazze di sangue e non è quindi stato in grado di riferire i motivi dell'aggressione, né, tanto meno, indicare il presunto responsabile.