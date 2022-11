Per una bottiglia di gin picchia la commessa del supermercato

Arrestato per un bottino inferiore ai 7 euro: una bottiglia di gin (e nemmeno di marca). Il protagonista è un ragazzo di 21 anni, italiano e con precedenti per rapina quando ancora era minorenne, che lunedì pomeriggio avrebbe tentato di sottrarre una bottiglia dal supermercato Conad di Via Triumplina, e nel farlo avrebbe anche aggredito e picchiato la commessa che cercava di fermarlo.

Il giovane avrebbe tentato di nascondere il gin sotto il giubbino. Arrivato alle casse, sarebbe stato notato dalla commessa - una donna di 55 anni: lui ha provato a scappare, lei lo ha inseguito e quasi raggiunto. A quel punto lui si sarebbe voltato per colpirla con un pugno al collo, che l'avrebbe fatta stramazzare a terra. Niente di grave, per fortuna: è stata comunque medicata in ospedale, la prognosi è di 10 giorni.

Rapina impropria e lesioni aggravate

Il fuggitivo è stato inseguito fino in strada dal direttore del supermercato e un altro collaboratore Conad: in qualche modo sarebbero riusciti a bloccarlo, o per lo meno a rallentarlo, attirando l'attenzione di una pattuglia di Polizia Locale in quel momento in servizio di perlustrazione. Per il 21enne, che abita in città, sono scattate le manette: è stato accusato di rapina impropria e lesioni aggravate. L'arresto è stato convalidato, sospesa ogni eventuale misura cautelare (per ora): il ragazzo dovrà risarcire la commessa e il supermercato.