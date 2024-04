Furibonda lite di famiglia nella piazza del paese: urla e spintoni per un'auto contesa

Le urla che risuonano nella piazza principale del paese, trasformata in un ring sul quale regolare i conti familiari. Poi la zuffa sotto gli occhi di decine di persone, tra cui anche diversi bambini. È stata una serata decisamente movimentata quella vissuta ieri (sabato 20 aprile) in piazza Europa a Comezzano Cizzago. Una lite di famiglia - pare per l'utilizzo di un'auto - ha tenuto banco tra i tavoli dei locali che si affacciano sulla piazza. All'ombra del palazzo sede dell'amministrazione comunale sarebbero volati insulti pesanti, ma pure spintoni e pare qualche cazzotto. Una scena che ha suscitato allarme tra i presenti: è stato infatti richiesto l'intervento delle ambulanze e dei carabinieri.

Un gran bel trambusto, scoppiato verso le 20.30: i protagonisti, come detto, sarebbero tutti parenti. Le scintille - stando a quanto poi ricostruito dai carabinieri - per un'auto 'contesa' tra padre e figlio. Sarebbero volate parole grosse, poi spintoni e forse un cazzotto: il tutto, come detto, davanti allo sguardo esterrefatto dei presenti. "Adesso si accoltellano" ha pensato uno dei tanti testimoni: una giovane donna che, proprio in quei concitati istanti, passeggiava con il suo cane.

Così non è stato, per fortuna: nel fuggi fuggi generale qualcuno è intervenuto per sedare gli animi infiammati e riportare la calma prima che le sirene dell'ambulanza e dei carabinieri coprissero il brusio e le urla. Nessuno avrebbe riportato conseguenze, almeno sul piano fisico, e all'arrivo dei militari la disputa familiare era già conclusa. Tanto rumore (in tutti sensi) per nulla: una volta ricostruita la vicenda e fatto gli accertamenti del caso, i militari hanno invitato i contendenti a sporgere querela, qualora lo ritenessero necessario.