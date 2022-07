Ladri in casa, i padroni dormono: al risveglio è sparita anche l'auto

L'allarme ai carabinieri è stato lanciato intorno alle 4, nella notte tra mercoledì e giovedì, ma ormai era troppo tardi: i ladri si erano già dati alla macchia scappando con soldi, gioielli e pure la Mercedes parcheggiata nel viale. Come scrive il Giornale di Brescia, è successo in una villetta alla periferia di Comezzano Cizzago.

Ladri in casa mentre tutti dormono

I proprietari stavano dormendo beatamente quando i malviventi sono entrati in azione. A quanto pare, veri professionisti: sono riusciti a entrare in casa forzando un ingresso, ma senza fare il minimo rumore. Una volta dentro hanno svuotato i cassetti, la borsa della padrona di casa (portafoglio compreso) e altro ancora da inventariare. Poi, prima di andarsene, si sono intascati le chiavi della costosa vettura posteggiata fuori, e sono scappati.

Potrebbe essere proprio l'auto la chiave di volta delle indagini, che saranno comunque complesse. Il mezzo infatti potrebbe essere stato intercettato dalle telecamere di sorveglianza presenti in accesso e in uscita dal paese. Non è chiaro al momento quanti fossero i ladri, e se ci fosse un'altra auto ad aspettarli di fuori. Sta di fatto che per la famiglia derubata è stato davvero un brusco risveglio.