Cannibalizzate le auto parcheggiate nei garage privati: è allarme

Rubare tutta l'automobile? Troppo pericoloso, meglio andarsene con le apparecchiature elettroniche o i pezzi più costosi da rivendere sul mercato nero dei ricambi. Sembra questa l'ultima tendenza, almeno stando a quanto succede da alcuni giorni nella Bassa, a Comezzano-Cizzago. Al momento sono stati denunciati tre episodi del tutto simili, con i ladri che hanno preso di mira non le auto in sosta lungo strade e piazze, bensì quelle parcheggiate nei garage privati.

Ad attrarre le attenzioni dei ladri, come riportato sul quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane, sono esclusivamente le vetture di valore, quasi si trattasse di furti su commissione. Una volta introdotti nei garage delle ville, i ladri - evidentemente professionisti con competenze di meccanica - aprono le vetture e prelevano esclusivamente alcune parti dei mezzi: centraline, gps, computer di bordo o, in un caso, addirittura il volante. Comprensibile lo sgomento del proprietario al momento di salire sul mezzo la mattina successiva al furto.