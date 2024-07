Allontanati dalla discoteca, si vendicano accoltellando gli altri avventori

Una vera e propria follia. Non ci sono altre parole per commentare le prime ricostruzioni di quanto avvenuto nella notte, attorno alle 4, all'esterno della discoteca Biblò Club di Lonato del Garda. Il dorso bresciano del Corriere della Sera riporta la versione dei fatti affidata ai carabinieri della Compagnia di Desenzano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, dal locale sarebbero stati allontanati alcuni nordafricani, che si sarebbero fermati però all'esterno. Armati di coltelli, gli immigrati avrebbero ferito almeno cinque persone colpite "a caso". Tra queste, due sinti, che hanno provato a fuggire a bordo della propria automobile ma sono stati raggiunti dai nordafricani, che hanno sfondato il finestrino dell'auto e li hanno colpiti al petto.

Dei cinque feriti, due sarebbero stati portati in ospedale in codice rosso, gli altri in codice giallo. I carabinieri una volta giunti sul posto non hanno trovato gli aggressori, che si erano dileguati nelle strade di Lonato. Le indagini sono in corso.