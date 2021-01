Boato nella notte: l'assalto al bancomat frutta 100mila euro

In pieno coprifuoco, attorno all'1:40 di notte, due boati hanno squarciato il silenzio di mezzo paese. È successo nella Bassa Bresciana, a Dello, dove tra venerdì e sabato una banda formata da quattro malviventi ha messo a segno un colpo davvero grosso, prelevando all'incirca 100mila euro dalla filiale del Banco Bpm - Credito Bergamasco della centralissima via Roma.

Il momento nel quale entrare in azione non è stato scelto a caso, ovviamente: lo sportello era stato caricato la mattina di venerdì per i prelievi del weekend da parte dei correntisti. Due le cariche esplosive fatte brillare, una nella bocca dell'erogatore e una per forzare la bussola all'ingresso dei locali della filiale.

Dopo essere entrati, i rapinatori hanno prelevato i contanti dall'interno, dove si era aperta una breccia nella cassa. Una volta riempite le borse, se ne sono andati a bordo dell'Audi station wagon nera sulla quale erano arrivati, prendendo la direzione di Brescia sulla Quinzanese. L'auto potrebbe essere la stessa utilizzata per un colpo analogo andato in scena a metà gennaio presso la Ubi Banca di Verolanuova. Il colpo fruttò 10mila euro, un decimo del bottino intascato a Dello.