Fanno il pieno alla Vespa, una fiammata li travolge: ustionati padre e figlio

Padre e figlio sono rimasti ustionati, mentre stavano facendo il pieno di benzina alla loro Vespa, utilizzando una tanica all'interno del garage di casa.

Il fatto è avvenuto verso le 19 di domenica, in via Prealpi a Cologno al Serio (Bg). Ad avere la peggio è stato il padre (un 43enne), ricoverato in prognosi riservata con gravi ustioni di secondo e terzo grado. Meno preoccupanti, invece, le condizioni del figlio, un ragazzo di 15 anni: ha riportato ustioni alle mani cercando di soccorrere il suo papà.

Pare che a causare la fiammata sia stata la sigaretta del padre: i vapori rilasciati dal carburante avrebbero fatto da "ponte", incendiando il liquido presente nella tanica e nel serbatoio.