Ragazzo trovato morto nel fiume: era scomparso da casa da 5 giorni

Il 27enne Ennahal Abdeghani, cittadino marocchino di Cologno al Serio (Bg), è stato trovato morto stamattina nelle acque del Brembo.

L'allarme è scattato verso le 10 a Brembate (Bg), quando un passante ha notato il corpo sul fondo del fiume. Sul posto sono stati subito inviati i vigili del fuoco, che hanno poi recuperato la salma.

Le ricerche di Ennahal Abdeghani erano in corso da martedì, quando era scomparso da casa. È stata disposta l'autopsia, per cercare di far luce sulle cause del decesso: il giovane indossava solo gli slip e – al momento – l'ipotesi più probabile è quella di malore o di un incidente mentre faceva il bagno.