Ragazzo ubriaco fradicio al volante, travolge uno scooter e scappa

Ubriaco quattro volte oltre il limite di legge, travolge uno scooter e scappa: è stato beccato dagli agenti della Polizia Locale del Montorfano e denunciato per guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e lesioni gravi. Immediato anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo, una Chevrolet Captiva.

Il protagonista è un 25enne di origini albanesi ma da tempo residente nel Bresciano. Lunedì pomeriggio, mentre percorreva la Sp17 in territorio di Cologne, alla guida del suo Suv ha travolto e investito un 57enne, che transitava in zona a bordo di uno scooterone T-Max.

La fuga dopo l'incidente

Il giovane non si è fermato, anzi: si è dato alla fuga sgommando a tutto gas. Il ferito è stato rapidamente soccorso dall'automedica e da un'ambulanza dei volontari di Adro: è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Chiari, ha riportato lesioni importanti ma non è in pericolo di vita. Il fuggitivo è stato beccato pochi chilometri più in là, grazie al supporto della Polstrada e alla decisiva testimonianza di un automobilista.

Sulla vettura riportava, inequivocabili, i segni dello schianto avvenuto solo poco prima (erano circa le 17.30). Come da prassi è stato sottoposto all'alcol test: stava guidando con un tasso alcolemico di quattro volte oltre il limite di legge. Patente ritirata, auto sequestrata e varie denunce: per lui ora saranno guai seri.