Chiedono il bonus edilizio, ma i lavori non sono mai partiti: frode da oltre 1 milione di euro

Una frode da oltre un milione di euro. È quella scoperta dalla Polizia Locale del Monte Orfano a Cologne. Nel mirino degli agenti, coordinati dal comandante Luca Leone, sono finiti due palazzi situati nel pieno centro del paese, per i quali era stata avviata la richiesta del superbonus del 110 %, per un valore di quasi 1 milione e 100 mila euro.

Le indagini della Locale, scattate dopo la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, hanno portato alla denuncia di tre persone per falsa attestazione e asseverazione di atti depositati per l'erogazione del contributo. Nei guai sono finiti: l’amministratore condominiale, residente in Franciacorta; l'ingegnere che, su delega, ha depositato gli atti per l'erogazione della sovvenzione statale e il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori.

"Nonostante l'asseverazione di avanzamento lavori, a firma dell’ingegnere incaricato, i palazzi risultavano privi di qualsiasi intervento di riqualificazione o di efficientamento energetico, senza che venissero sostituite caldaie, infissi o altri impianti", si legge nella nota stampa diramata dalla Locale.

Per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, sono stati anche impiegati i droni: hanno riscontrato la mancanza di qualsiasi intervento di manutenzione anche dei tetti. Nelle dichiarazioni depositate sarebbero stati anche menzionati degli interventi da effettuare nei locali interrati della palazzina che - scrive ancora la Locale - non esistevano proprio. Di fatto, un cantiere fantasma: era stato messo solo il ponteggio all’esterno e poco più.