Calci e pugni, spaventosa rissa fuori dal bar: 20 persone coinvolte

Sarebbero almeno una ventina le persone coinvolte nella maxi-rissa che si è scatenata nel tardo pomeriggio di domenica a Cologne, in Via dello Zino, affacciata sulla Strada provinciale: poco prima delle 18.30, all'uscita da un locale, si sono scontrati due gruppi, il primo di bresciani e il secondo di stranieri (a quanto pare di nazionalità albanese).

Non è dato sapere il motivo della zuffa, se qualche parola di troppo oppure vecchi screzi, magari un vero e proprio regolamento di conti: sta di fatto che se le sono date di santa ragione, e quando i passanti hanno chiamato il 112 tutti se la sono data a gambe. Ad avere la peggio un 49enne, medicato sul posto e poi trasferito al Civile da un'ambulanza dei volontari di Adro.

Le sue condizioni non sono gravi: è stato ricoverato in codice giallo. In particolare, sembra fosse intervenuto solo per sedare gli animi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Chiari: toccherà a loro cercare di ricostruire la vicenda nel dettaglio, e risalire (e identificare) ai protagonisti della rissa.