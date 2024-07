Ristruttura il ristorante, ma gli scarti finiscono nelle campagne del paese

Mentre nel suo ristorante fervevano i lavori di restyling, gli scarti finivano nelle campagne del paese limitrofo. Beccato, e per ben due volte, il titolare di un locale di Capriolo è stato denunciato all'autorità giudiziari per il reato ambientale commesso. Stessa sorte per l'uomo che aveva materialmente abbandonato l'ingente quantità di rifiuti nelle campagne di Coccaglio.

I due sono stati individuati dall'ispettore ambientale Angelo Cerea: grazie alle convenzione tra comune e servizi comunali, fa parte dell'organico dalla polizia locale del Monte Orfano. Pizzicati una prima volta e poi convocati al comando della Locale, entrambi erano stati invitati a rimuovere la sporcizia (pannelli di cartongesso e altri scarti) e ripristinare i luoghi. In effetti, avevano provveduto a ripulire, ma commentando ancora un reato ambientare. Gli scarti erano infatti stati semplicemente spostati in un'altra zona di campagna, come scoperto alcuni giorni dopo dall'ispettore ambientale.

I due uomini, entrambi 50enni di origine nordafricana, non essendo stati in grado di giustificarsi e di esibire la ricevuta relativa al corretto smaltimento, sono quindi stati denunciati all'autorità giudiziaria, con l'aggravante della recidiva.

La collaborazione con l'ispettore Cerea ha portato alla luce altri 20 casi di abbandono illecito di rifiuti, sanzionati amministrativamente ai sensi del codice della strada. La multa prevista in questi casi va da un minimo di 216 a un massimo di 866 euro.