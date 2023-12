Abbandona rifiuti in paese e viene scoperto: "Ne parliamo dopo le feste"

Abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico è indubbiamente un gesto incivile. Ed è pure illegale: con la nuova legge entrata in vigore nel mese di ottobre 2023 anche per i privati cittadini, che rispondono del reato davanti al giudice del tribunale ordinario. La pena prevista è una sanzione che può arrivare fino a 10mila euro, oltre ad eventuale misura detentiva nei casi più gravi.

Conseguenze che sembrano non impensierire affatto il 40enne di Cologne che nei gironi scorsi è stato individuato dagli agenti della Polizia Locale del Monte Orfano: stando a quanto ricostruito, avrebbe scaricato macerie nell’area verde attigua al palazzetto del sport del paese della Franciacorta. Agli agenti che lo contattavano per avvisarlo dell’avvio del procedimento penale, il 40enne avrebbe così risposto: "Ne parleremo dopo le feste".

Sono invece ancora in corso le indagini per risalire alla persona che, nella prima mattina dello scorso 27 novembre, ha scaricato scarti di infissi, lavorazioni edili e rifiuti indifferenziati sempre nell’area del campo sportivo. "Auspichiamo che l'interessato si presenti spontaneamente alla polizia locale di Cologne per poter rimediare nel migliore dei modi: collaborando con le autorità ed effettuando il ripristino dei luoghi", fa sapere Luca Leone, comandate della polizia locale del Monte Orfano.