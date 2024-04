Minaccia di incendiare tutte le auto in sosta e insulta la Locale su Facebook: denunciato

Una lunga serie di video, colmi di ingiurie e insulti, anche contro gli agenti della polizia locale del Monte Orfano. Dove? Sulla pagina Facebook del paese, naturalmente. Ma gli sfoghi e i post ben poco pacati ed educati sono costati cari all’autore: si è beccato una denuncia per diffamazione aggravata a mezzo web.

La vicenda ha per protagonista un 44enne di casa a Cologne, sanzionato perché la sua auto era parcheggiata ‘selvaggiamente’ e intasava il traffico. Non avendo alcuna intenzione di pagare la multa (pari a 29.40 euro) avrebbe prima cercato di intimidire telefonicamente gli agenti della Locale del paese, per far archiviare l'accertamento, minacciando anche di incendiare con la benzina tutti i veicoli in sosta nella via oggetto del controllo.

"Se non mi tolgono il verbale diventerò il loro incubo"

Non trovando riscontro alla sua richiesta, ha ripetutamente pubblicato per più giorni (almeno tre) alcuni video sul gruppo Facebook “Sei di Cologne se” insultando in prima persona gli agenti della Locale e il servizio da loro svolto. “Se non mi tolgono il verbale diventerò l’incubo di quelle m..de dei vigili di Cologne” sottolinea il 44enne in uno dei filmati.

Parole pesanti che sono costate all’uomo, identificato e convocato al comando, una denunciata per minacce a pubblico ufficiale, al fine di archiviare indebitamente un procedimento dell'ufficio, e per diffamazione aggravata a mezzo web.