Rifiuti pericolosi, lavoro nero, vendite abusive: sigilli a un'officina bresciana

Un'officina meccanica in gran parte abusiva è finita nella rete della Polizia Locale del Montorfano: è stata intercettata dagli agenti, guidati dal comandante Luca Leone, in territorio di Cologne, non lontano dalla stazione. Il titolare (bresciano) dell'attività è stato in primis denunciato per gestione illecita e abbandono di rifiuti: è stata rilevata l'assenza del Mud, il Modello unico di dichiarazione ambientale per la gestione dei rifiuti, oltre che l'accumulo di oltre 100 metri cubi di rifiuti non segnalati, alcuni di questi anche catalogati come pericolosi (olio esausto, ricambi di auto, veicoli dimessi, pneumatici e altro ancora).

Lavoro nero e niente autorizzazioni

Sono state inoltre riscontrate altre irregolarità, tra cui due lavoratori in nero, entrambi giovani stranieri di cui uno senza regolare permesso di soggiorno: alla vista degli agenti hanno pure provato a scappare. Ulteriori irregolarità anche sul fronte autorizzativo: pare che l'officina avesse già venduto auto usate, nonché pneumatici, senza però che per entrambe le attività fosse mai stata presentata la Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività.

Come da prassi, l'officina verrà ora probabilmente chiusa, anche in via temporanea, fino alla regolarizzazione delle irregolarità riscontrate. Per il titolare, oltre alla denuncia, è in arrivo infine una sanzione salatissima: incluse le ammende derivanti dal procedimento penale, potrebbe raggiungere (e superare) i 65mila euro complessivi.