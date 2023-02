Improvviso malore mentre lavora: giovane soccorso in codice rosso

Verso le 8.40 della mattina di oggi, lunedì 27 febbraio, un'ambulanza di Rovato Soccorso è stata inviata in codice rosso nella zona industriale di via Aldo Moro a Cologne, per assistere un giovane di 37 anni che aveva accusato un malore.

A seguito dell'improvviso mancamento, il 37enne è stato subito soccorso dai colleghi, che – spaventati – hanno chiamato il 112, lanciando l'allarme. In pochi minuti è intervenuta sul posto l'autolettiga: gli uomini dell'équipe medica hanno immediatamente preso in cura il lavoratore e – dopo averlo adagiato sulla barella – l'hanno caricato sul mezzo del 118 e lo hanno accompagnato in ospedale.

Il ricovero è avvenuto in codice giallo all'ospedale Mellino Mellini di Chiari, che dista solo pochi chilometri dalla zona industriale. Sono in corso gli accertamenti per far luce sulle cause del malessere.