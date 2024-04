Donna morta nell’auto travolta dal treno: è mistero sulla dinamica

Morta sul colpo nella sua auto che è stata travolta da un treno in corsa e poi trascinata per oltre un centinaio di metri sui binari della linea Brescia - Bergamo. Luisa Astori è stata estratta senza vita da un groviglio informe di lamiere e per lei non c’è stato nulla da fare. È la 50enne di Cologne la vittima del tragico incidente avvenuto poco prima delle 23 di ieri, martedì 23 aprile, all’altezza del passaggio a livello di via Peschiera a Cologne.

La dinamica del drammatico e fatale incidente deve essere ancora chiarita e sono ancora tanti gli interrogativi a cui la polizia ferroviaria di Brescia, a cui è stato affidato il caso, dopo i primi accertamenti svolti dai carabinieri di Chiari, proverà a dare una risposta. Non è chiaro perché l’auto della donna si trovasse in mezzo al passaggio a livello quando, poco dopo le 22.40, è passato il treno regionale diretto a Brescia: le sbarre si erano infatti regolarmente abbassate. Come non è noto da quanto tempo il veicolo fosse fermo in mezzo ai binari. Il passaggio a livello non sarebbe sorvegliato dalle telecamere e i poliziotti stanno passando al vaglio quelle delle aziende della zona in cerca di elementi utili per ricostruire gli ultimi istanti di vita della 50enne.

Guasto o gesto estremo: le ipotesi al vaglio

La macchina potrebbe essere rimasta intrappolata tra le sbarre a causa di un guasto meccanico, ma non si esclude l’ipotesi del gesto estremo. Le prime risposte potrebbero arrivare dagli accertamenti che verranno svolti nelle prossime ore su ciò che resta dell’auto: spostata dai binari della ferrovia, dal centro di soccorso stradale Consoli di Iseo, e poi portata al deposito giudiziario è a disposizione di chi indaga come la “scatola nera” del treno regionale.

Una cosa pare essere certa: il macchinista non avrebbe potuto fare nulla per evitare la tragedia. A causa del buio e della semi curva presente poco prima del passaggio a livello, si sarebbe trovato di fronte l’auto quando sarebbe stato ormai praticamente impossibile arrestate la corsa del convoglio.

Le indagini non si fermano, ma non sarà facile fare chiarezza sull’ennesima tragedia avvenuta lungo i binari: la procura di Brescia attende gli esiti degli accertamenti per valutare l’eventuale apertura di un fascicolo di inchiesta.