Non risponde al telefono, lo trovano esanime accanto al letto: salvato in extremis

Il tempestivo allarme lanciato dalla fidanzata, che non riusciva più ad avere notizie dell’uomo, poi il successivo intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri hanno evitato che si consumasse l’ennesimo dramma. Quando i pompieri hanno fatto irruzione nell’appartamento, passando attraverso una finestra, l’uomo - un 56enne di origini straniere - era infatti steso a fianco del letto, privo di sensi. Nell’aria un forte odore di gas: uno dei fornelli della cucina era infatti rimasto aperto.

Soccorso dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, è stato poi ricoverato all’ospedale di Chiari. Trovato e curato appena in tempo: il 56enne è ancora ricoverato nel nosocomio franciacortino, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Provvidenziale è stato l’sos lanciato dalla sua fidanza nel primo pomeriggio di giovedì: non avendo più notizie del compagno, che da giorni non rispondeva al telefono, ha bussato alla porta della sua abitazione - situata in via Martinelli a Cologne. Nessun segno di vita proveniva dall’interno, così è scattata la richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine. Poi l’irruzione dei vigili del fuoco dopo aver sfondato una finestra, infine la corsa in ospedale. Il 56enne si è salvato, per fortuna. Durante gli accertamenti dei vigili del fuoco è infatti emersa una perdita di gas anche da un tubo.