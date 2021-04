"Non può parcheggiare sul marciapiede", lui inizia a urlare e a insultare i vigili

Scene di ordinaria follia in centro storico. Denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni e? stato denunciato dalla Polizia locale di Cologne con l’accusa di oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

L'uomo aveva a parcheggiato l'auto sul marciapiede in centro storico e un passante aveva allertato gli agenti. Arrivati sul posto, hanno chiesto gentilmente di spostare la macchina al 40enne proprietario del veicolo: non solo si è rifiutato, ma ha iniziato a inveire e a insultare i vigili, andando in escandescenze.

L'automobilista ha rischiato persino lo scontro fisico, ma, alla fine, ha iniziato a calmarsi quando è arrivata un'altra pattuglia di rinforzo. A quel punto, però, la denuncia era ormai inevitabile.