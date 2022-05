Operaio non spegne la sigaretta, incendio in azienda: interrotta la linea ferroviaria

Fiamme e paura, nel tardo pomeriggio di mercoledì, nel piazzale di una ditta di via Ponte Fabbro, a Cologne. Verso le 17, una densa colonna di fumo nero si è alzata dal cortile di un'azienda specializzata in lavorazioni meccaniche, situata a poca distanza dai binari della linea ferroviaria Brescia-Bergamo. Il rogo - stando a quanto accertato dalla polizia locale del Montorfano - sarebbe stato originato da un mozzicone di sigaretta non spento, che sarebbe stato gettato a terra da un dipendente della ditta.

In pochi minuti, complice il vento, le fiamme hanno avvolto alcuni mucchi di legna secca, dei bancali e altri materiali che si trovavano nel parcheggio. Ad evitare il peggio è stato il tempestivo intervento degli agenti della locale, coordinati dal comandate Luca Leone. La pattuglia, che stava transitando nella zona industriale del paese, è stata fermata da un passante, allarmato dalla colonna di fumo, e in pochi minuti ha raggiunto il luogo dove stava divampato l'incendio, mettendo in sicurezza la zona. Non solo: vista la vicinanza dei binari della ferrovia alla recinzione della ditta, hanno diramato l'allarme e fatto interrompere la circolazione dei treni.

A domare le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco di Chiari, intervenuti con due autobotti. L'incendio è stato spento nel giro di una ventina di minuti, evitando danni ben più ingenti. Dagli accertamenti poi effettuati, è emerso che a originare le fiamme era stata una sigaretta - non spenta - lanciata nel piazzale da un dipendente dell'azienda. Nei confronti dell'uomo scatterà una denuncia per incendio colposo.