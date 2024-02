Crolla a terra sotto casa, Giovanni muore a 51 anni stroncato da un malore

Si è accasciato a terra all’improvviso, all’imbocco del vialetto che porta alla sua abitazione. Quando è stato soccorso era già privo di conoscenza e i disperati tentativi di far ripartire il suo cuore sono stati tutti vani. Questo il tragico destino di Giovanni Garosio, 51enne di Cologne: è stato stroncato da un malore accusato, nel pomeriggio di martedì 13 febbraio, nei pressi di via della Croce. Stando a quanto ricostruito, Garosio era uscito di casa da pochi minuti: stava attendendo un amico nei pressi del condominio dove viveva, quando si è sentito male.

L’allarme è stato lanciato verso le 18: in pochi minuti sono sopraggiunte due automediche e un'ambulanza. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il 51enne, poi hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso. Nel frattempo erano sopraggiunti anche i carabinieri di Chiari. Non ci sarebbero dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un attacco cardiaco: la salma di Garosio è stata immediatamente restituita ai familiari e ora riposa alla sala del commiato Marini di Cologne.

Già fissata la data dei funerali: saranno celebrati alle 15.30 di venerdì 16 febbraio nella chiesa parrocchiale del paese. Il 51enne lascia nel dolore i genitori, mamma Angela e papà Mario, il fratello Claudio e il nipote Filippo.