Alcol a minori, sporcizia ovunque e cibo scaduto: 12.000 euro di multa per un fast food

Il blitz è scattato in tarda serata, dopo che gli agenti della polizia locale del corpo intercomunale del Montorfano hanno notato alcuni ragazzini - tutti minorenni - consumare bottiglie di birra e di superalcolici per le vie di Cologne, nelle immediate vicinanze di un’attività commerciale del paese.

Una volta accertato che i 10 adolescenti avevano acquistato le bottiglie all’intero di un fast food, con annesso mini market, è scattato il controllo dell’attività. E di irregolarità, gli agenti coordinati dal Comandante Luca Leone ne hanno riscontrate parecchie e pure gravi.

Locale sporco e cibo mal conservato

Le condizioni igieniche del locale erano davvero precarie: c’era infatti sporcizia ovunque. Dal pavimento al magazzino, alle attrezzature utilizzate per confezionare panini: nulla era stato pulito o igienizzato. Non solo: tutti gli alimenti erano a rischio contaminazione perché privi di pellicole protettive, o conservati in contenitori di tipo non alimentare. Ma c’è di più: i prodotti lavorati per la produzione di pane e pizze non presentavano le etichette relative alla data di scadenza e alla tipologia di ingredienti ed erano pure in cattivo stato di conservazione.

Altre irregolarità sono state riscontrate sui prodotti in scatola, che non riportavano le informazioni obbligatorie a norma di legge. Inoltre, è stato accertato il mancato rispetto delle prescrizioni del manuale sanitario di autocontrollo e la mancanza dei prezzi sulla merce in vendita nel supermercato.

Maxi multa e segnalazione

Conclusione? Nei confronti del titolare, un artigiano di origine straniera, è scatta una maxi multa: dovrà sborsare oltre 12 mila euro (12.165 per la precisione). Gli agenti hanno provveduto a segnalare l’attività all’Ats, che potrebbe svolgere ulteriori controlli e prendere altri provvedimenti.