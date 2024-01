Donna entra con l'auto nella zona del mercato: era ubriaca fradicia

Venerdì, a Cologne, una 40enne di Erbusco ha pensato bene di poter infrangere il divieto di circolazione in via Santa Maria, dovuto alla presenza del mercato. Fermata dalla Polizia intercomunale del Montorfano, la donna ha reagito con insulti alle forze dell'ordine.

Gli agenti hanno quindi proceduto all'identificazione e subito sono nati sospetti sullo stato alterato della donna. Sottoposta al test dell'etilometro, il risultato è stato di 2,20 g/l, quando il limite legale è di 0,5.

La 40enne è stata multata e denunciata per guida in stato d'ebbrezza. Una volta portata al Comando della Locale a Coccaglio, ha capito che le sarebbe stata sospesa la patente e ha reagito con ulteriori insulti ai poliziotti, non migliorando di certo la sua posizione già piuttosto compromessa. Rischia il ritiro della patente fino a un massimo di due anni.