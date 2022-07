Fiamme dalla cucina: incendio in un appartamento, muore una donna

Alle 10:30 i residenti nel complessso residenziale hanno lanciato l'allarme perché hanno notato del fumo uscire dall'appartamento. I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma una donna era già morta, carbonizzata nel soggiorno di casa sua.

È successo questa mattina a Cologne, in via Silvio Pellico. Stando alle primissime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero prorogate dalla cucina. Il cadavere della donna, una 64enne, è stato trovato in soggiorno, non distante dalla porta di ingresso dell'appartamento.

Per ragioni di sicurezza, la palazzina è stata fatta evacuare dai Vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i colleghi di Chiari. Al momento non è chiaro cosa sia stato a sprigionare le fiamme.