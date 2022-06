Si alza in volo il drone della polizia: nell'ex azienda spunta una discarica

Individuata grazie ai droni della Polizia Locale del Montorfano un'ingente quantità di rifiuti abbandonati all'interno di una ditta dismessa: ne dà notizia il Comune di Cologne. L'azienda in questione si trova in Via Croce: da tempo è chiusa e dismessa, seguita da un curatore fallimentare che si sarebbe già messo a disposizione per supportare gli agenti (coordinati dal comandante Luca Leone) nelle indagini.

Una maxi-discarica abusiva

Si cerca ora di capire chi possa aver allestito, nel tempo, quella maxi-discarica abusiva a cielo aperto. Grazie ai droni in dotazione alla Polizia Locale, che erano in sorvolo nell'area industriale, è stato individuato il deposito sospetto: dai successivi approfondimenti è stata riscontrata la presenza di vari rifiuti speciali, urbani e anche Raee (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) tra cui elettrodomestici e lavatrici, e ancora brande, legna, plastica e altri materiali (anche di lavorazione industriale).

"Sono in corso - fa sapere il Comune - le pratiche di contatto con il curatore fallimentare dei luoghi per il ripristino del decoro urbano e la messa in sicurezza del sito".