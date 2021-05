Birra oltre l'orario di coprifuoco: multa al titolare e 10 clienti

400 euro di multa a testa per ognuno dei dieci avventori, e una sanzione per il titolare del locale (in attesa di ulteriori provvedimenti della Prefettura in merito a chiusure forzate). Non è stata propriamente una bella idea, quella del proprietario di un pub del centro di Cologne, di non chiudere all'orario stabilito per il coprifuoco, cioè alle 22:00.

Alcuni residenti hanno lanciato l'allarme alla locale stazione dei carabinieri e, attorno alla mezzanotte, una pattuglia si è presentata alla porta del locale. Impossibile negare l'evidenza: ai dieci avventori, quasi tutti residenti in paese, è stata inflitta la multa da 400 euro.