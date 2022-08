Prima l'hanno ucciso, poi l'hanno bruciato: era nel mirino dell'Antimafia

Manca solo l'ufficialità, ovvero l'esame del Dna: ma non ci sarebbero ormai più dubbi sull'identità dell'uomo trovato morto nel bagagliaio della Range Rover data alle fiamme lunedì mattina in località Rodenga, tra i vigneti e le campagne di Cologne. La vittima sarebbe un 40enne di nazionalità kosovara, probabilmente prima ucciso (forse con un colpo di arma da fuoco) e poi bruciato all'interno della vettura. Il Suv è di proprietà di un altro cittadino kosovaro, un 34enne che abita a Rovato: al momento estraneo ai fatti, conosceva comunque il 40enne morto a cui aveva "prestato" la sua auto.

Le indagini

Sul corpo senza vita del 40enne, intanto, è già stata eseguita l'autopsia. Gli esiti dell'esame autoptico serviranno a capire come e quando è morto: se ucciso, come si presume, da un colpo di arma da fuoco o se invece dato alle fiamme quando era ancora vivo. La vittima è un volto noto delle forze dell'ordine, già nel mirino della Dda, la Direzione distrettuale antimafia: pare che fosse seguito per presunti traffici di droga e armi.

Prende dunque corpo l'ipotesi di un'esecuzione nello stesso "ambiente". Non ci sarebbero dubbi anche sul fatto che l'omicidio sia stato eseguito da professionisti, o comunque componenti della criminalità organizzata. Il fascicolo d'indagine è aperto per omicidio volontario, affidato ai Carabinieri di Chiari e con il coordinamento della Procura, nella figura della pm Claudia Passalacqua.

Il ritrovamento

L'auto in fiamme è stata ritrovata nel primissimo pomeriggio di lunedì a Cologne. A dare l'allarme gli agenti della Polizia Locale intercomunale di Palazzolo ed Erbusco: all'arrivo dei Vigili del Fuoco è stato poi rinvenuto (nel baule) anche il cadavere. Sul posto i carabinieri ma anche la Sis, la Sezione investigazioni scientifiche. La Range Rover sarebbe stata avvistata dalle telecamere per l'ultima volta lunedì mattina intorno alle 10, in territorio di Capriolo. Poi il buio, fino al ritrovamento in località Rodenga.