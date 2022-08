Auto in fiamme, nel bagagliaio un cadavere carbonizzato: orrore e mistero

L'allarme scattato per un'auto in fiamme, poi la macabra scoperta fatta dai Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere il rogo: all'interno del baule della macchina è stato rinvenuto il corpo completamente carbonizzato di una persona. È successo nel primo pomeriggio di lunedì a Cologne, nei campi che circondano via Albarello.

Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Chiari che sono sul posto per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Il cadavere non è ancoro stato identificato e sulla vicenda gli inquirenti mantengono per ora il massimo riserbo. Ancora da chiarire le cause del decesso della vittima, ma l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un omicidio.