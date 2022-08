Cadavere nel bagagliaio: il proprietario dell'auto bruciata sentito dai carabinieri

La vittima per ora non ha un nome, né un volto. Ma si conosce il proprietario della vettura dove è stato trovato il cadavere: si tratta di un uomo di 34 anni di origini kosovare e residente a Rovato. Il mezzo andato a fuoco lunedì pomeriggio nelle campagne di Cologne - in località Rodenga - è un fuoristrada Range Rover: nel bagagliaio è stato trovato il corpo ormai carbonizzato di un uomo. Quel che rimane del cadavere è stato già ricomposto e trasferito al Civile di Brescia: qui sarà sottoposto ad autopsia oltre all'esame del Dna.

Il proprietario del mezzo, nel frattempo, è già stato ascoltato dai carabinieri di Chiari, a cui sono affidate le indagini coordinate dalla pm Claudia Passalacqua. Ai militari avrebbe riferito di non sapere nulla della sua vettura: potrebbe essere stata, oppure rubata (ma non vi sarebbe una denuncia di furto). Come da prassi sono in corso tutti gli accertamenti nel caso.

Ipotesi omicidio

L'allarme, ricordiamo, è stato lanciato intorno alle 13.30 dagli agenti della Polizia Locale intercomunale di Palazzolo ed Erbusco, che durante un servizio di controllo hanno avvistato l'auto in fiamme. Con l'arrivo dei Vigili del Fuoco è stato rinvenuto anche il cadavere. Gli approfondimenti sono proseguiti con i carabinieri e gli specialisti della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche. Ora si procede con le indagini, a tutto campo. L'ipotesi più accreditata rimane quella dell'omicidio: pare che il corpo sia stato trovato con le mani e i piedi legati.