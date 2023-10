In paese è allarme esche killer: "Attenti ai vostri cani"

Allarme esche killer a Cologne. A diffondere l’allerta, nelle scorse ore, è stata l’amministrazione comunale con un avviso sui canali social ufficiali. Diversi bocconi avvelenati sono stati trovati nelle zone verdi di via del Molino, a pochi passi dalla centro del paese e dalla stazione ferroviaria.

A scovare le esche killer in mezzo all’erba, sarebbe stato un passante, poi la segnalazione al Comune che si è subito messo in moto per rimuovere i bocconi e bonificare l’area. Nessun dubbio che si tratti di polpette contenenti veleno potenzialmente letale per i cani. L’amministrazione invita i padroni a prestare la massima attenzione e a tenere i proprio cani al guinzaglio.