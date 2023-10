Trafficavano droga tra l’Italia e la Spagna, con soldi praticamente impossibili da tracciare: ingenti somme che venivano ‘ripulite’ attraverso frodi al fisco compiute da imprenditori operanti nel settore dell’acciaio e della plastica. È quanto emerso dall’inchiesta condotta dalla della guardia di finanza di Milano e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia.Â

Il blitz - che ha impegnato ben 400 finanzieri - si è svolto all’alba di ieri, martedì 17 ottobre, e ha interessato diverse province, Brescia compresa. Il bilancio complessivo è di 46 persone arrestate di cui 33 sono finite in carcere e 13 ai domiciliari e di ben 129 milioni di euro sequestrati. Le accuse per gli indagati vanno dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti al riciclaggio, passando per l'esercizio abusivo del credito e la frode fiscale.Â

Un arresto nel BrescianoÂ

Tre le 13 persone finite ai domiciliari c’è anche un 62enne di Cologne: è accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio. Numerose anche le perquisizioni effettuate in alcune aziende della nostra provincia. Nel mirino della finanza sono finite diverse società operanti nel settore del commercio della plastica e dei metalli situate in città , a Gussago, a Monticelli Brusati, Flero e Torbole Casaglia.Â

Fiumi di contanti

Le attività investigative hanno portato "all’individuazione dei canali di approvvigionamento e della rete di spaccio di hashish e marijuana per circa 30 tonnellate, ricostruendo traffici per 42 milioni di euro e un giro di contante di 26 milioni di euro in poco più di un anno", si legge in una nota della finanza.Italiani e spagnoli  si occupavano dello spaccio, mentre albanesi e cinesi avevano il compito di curare i pagamenti. Per saldare gli acquisti delle partite di droga, i trafficanti - hanno ricostruito le fiamme gialle - "si avvalevano di 'servizi bancari' abusivi gestiti da soggetti di etnia cinese, che fungevano da veri e propri 'centri di raccolta' del denaro da trasferire in Spagna", con "un meccanismo di rimessa informale di denaro denominato fei’chi en, simile alla hawala islamica".

Gli imprenditori cinesi, praticamente tutti titolari di esercizi commerciali, "ricevevano contante da trasferire in Spagna, in modo anonimo, veloce e non tracciabile, dietro pagamento di una commissione variabile dall’1,5% al 2%. Il metodo di pagamento dello stupefacente si basava sulla compensazione senza trasferimento fisico di valuta, secondo partite di credito debito bilanciate tra connazionali cinesi inseriti in un circuito criminale transnazionale e che offrono analogo servizio all’estero", hanno chiarito dalla finanza. Il trucco era semplice ma evidentemente funzionante: "Per l’accettazione del controvalore nominale della somma versata in Italia veniva utilizzato un codice di riconoscimento, tipo token, solitamente rappresentato dal seriale di una banconota di piccolo taglio, consegnata dal corriere al collaterale spagnolo". Solo in caso di coincidenza tra il seriale della banconota e il numero comunicato dal punto di raccolta in Italia, la compensazione poteva considerarsi andata a buon fine.Â

I trucchi per ripulire il denaro

È stato appurato inoltre che "il denaro consegnato dai trafficanti di droga negli esercizi commerciali cinesi - nell’ordine delle decine di milioni di euro - veniva subito dopo 'venduto' a una diversa associazione criminale composta da imprenditori italiani operanti nel settore dell’acciaio e della plastica, dediti a sistematiche frodi Iva con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con bonifici all’estero verso Cina, Svizzera e Hong Kong".