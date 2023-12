Uomo impiccato al traliccio, panico in paese: era un falso allarme

La chiamata, delle più allarmanti, è scattata poco prima delle 13.30 di oggi (lunedì 18 dicembre) dalle campagne di Cologne. “C’è un uomo impiccato al traliccio della luce” e immediatamente è scattata la mobilitazione dei soccorritori e delle forze dell’ordine: sul posto si sono precipitate due automediche, un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, i vigili del fuoco e i carabinieri di Chiari.

Ma quello in bilico ad alta quota non era un uomo e nemmeno una donna: si trattava di un manichino. Tratti in inganno dalla sagoma alcuni passanti hanno chiamato il numero unico per le emergenze, perché sventassero quello che appariva come un suicidio. Un equivoco che è stato chiarito in poco tempo, per fortuna: ai soccorritori è bastato avvicinarsi al cavo della media tensione, situato in mezzo ai campi, per capire che si trattava di un fantoccio di plastica.

Era stato dimenticato da alcuni tecnici che, poche ore prima, avevano effettuato un’esercitazione proprio sui cavi elettrici che scorrono tra le campagne di Cologne e Palazzolo. La squadra si era da poco allontanata dalla zona, per andare a pranzo: una volta tornati, gli operai si sono trovati di fronte lo schieramento di sanitari e carabinieri ai quali hanno dovuto fornire le necessarie spiegazioni.