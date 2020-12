Scivola per 15 metri in una scarpata, è grave: fratture esposte alle gambe

Una bruttissima caduta in una scarpata, lunga circa 15 metri, è costata fratture esposte agli arti inferiori a una persona, soccorsa a Collio verso le 15.30 dai vigili del fuoco del Comando di Brescia e dagli uomini del Saf (Speleo Alpino Fluviale).

Difficili le operazioni per raggiungere e mettere in sicurezza il ferito, a causa della neve caduta abbondantemente in quelle ore. Il recupero è avvenuto attraverso un'apposita barella, poi è iniziato il trasporto a valle, visto che l'ambulanza non riusciva a raggiungere il luogo, troppo impervio. Infine il trasporto d'urgenza in ospedale.