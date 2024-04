La lite degenera: colpito da una testata, ragazzo sviene in strada

Attimi di follia nella tarda mattinata di martedì 2 aprile alla fermata del bus di via Maniva, a Collio: due ragazzi hanno avuto un acceso diverbio. Una lite scoppiata, pare, per futili motivi e poi degenerata in un’aggressione. Uno dei due - entrambi tunisini e ospiti di una struttura che accoglie dei rifugiati - avrebbe sferrato una testata al rivale. Un colpo ben assestato, che ha mandato al tappeto un 26enne: ha perso i sensi e si è accasciato sull’asfalto.

La chiamata al numero unico per le emergenze è quindi scattata in codice rosso: sul posto, oltre a una pattuglia dei carabinieri, è stata inviata l’eliambulanza. All’arrivo dei sanitari, l’allarme è fortunatamente rientrato: il 26enne, nel frattempo, aveva ripreso i sensi. Per lui contusioni e ferite lievi al volto: è stato portato al Civile di Brescia per le cure e gli accertamenti del caso.

I militari, tempestivamente sopraggiunti, hanno identificato l’aggressore e cercato di ricostruire la vicenda, ascoltando entrambi i protagonisti, ma nessuno dei due avrebbe voluto riferire i motivi all’origine della lite. Caso chiuso, dunque: le lesioni riportate dal 26enne non sono tali da consentire ai militari di procedere d’ufficio.