Crollo di massi sulla Strada Provinciale, uno pesa centinaia di chili

Poco prima delle 4 di oggi, lunedì 12 aprile, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuta nel comune di Collio, in Val Trompia, a causa di un distacco di massi sulla Provinciale bs345 avvenuto 100 metri prima dell'abitato, in direzione Brescia.

Un masso pesante centinaia di chili ha interessato anche la carreggiata, senza però coinvolgere persone o cose. Sul posto, per il supporto del caso, sono intervenuti anche i carabinieri. Al momento la viabilità è attiva a senso alternato.

Si attendono le autorità locali per gli accertamenti del caso e per decidere le contromisure da prendere. Una squadra dei pompieri è rimasta sulla Provinciale per vigilare sulla sicurezza.