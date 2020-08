Assalito da due pitbull mentre porta a passeggio il cane: ragazzo in ospedale

Per difendere il suo cane dall'attacco di due pitbull è stato a sua volta aggredito, riportando ferite alle braccia. Attimi di terrore quelli vissuti da un 27enne nella serata di martedì, in via Fratelli Quaglieni a Collebeato. Il giovane era a passeggio con il suo cagnolino nei pressi del parco Primo Maggio, quando all’improvviso sono sbucati due pitbull, non accompagnati dal padrone e sprovvisti, quindi, di guinzaglio e museruola.

I due cani erano riusciti a fuggire da un’abitazione: approfittando di un malfunzionamento del cancello, si sarebbero avventati sul povero cagnolino. Il 27enne è stato ferito proprio nel tentativo di mettere in salvo il suo amico a 4 zampe.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 22.30: il ragazzo è stato trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso del Civile. Avrebbe riportato ferite non particolarmente gravi: se l'è cavata con una prognosi di una settimana. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ascoltato i testimoni e il proprietario dei pitbull, che nel frattempo era uscito per cercare i due cani sfuggiti al suo controllo.