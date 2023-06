Dramma in paese: donna di 46 anni trovata morta nella piscina di casa

Dramma a Collebeato nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 giugno. Una donna di 46 anni è morta annegata nella piscina della sua abitazione, una villetta in via Partigiani.

Ancora da ricostruire la dinamica, sulla quale sono al lavoro i carabinieri di Gardone Valtrompia e il sostituto procuratore Antonio Bassolino.

Pare che la 46enne fosse molto malata e non si esclude che possa essere caduta in acqua a seguito di un malore. In quegli istanti, sembra che figlia e marito non fossero in casa.