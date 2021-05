Prima un'esplosione, poi divampano le fiamme: paura in azienda

L'allarme è scattato quando erano da poco passate le 13.20 di mercoledì: a Collebeato, nel piazzale della De Robertis Srl – ditta specializzata nella fabbricazione di prodotti in legno – un'improvvisa esplosione ha causa l'incendio di un silos.

Subito sono stati allertati i vigli del fuoco, intervenuti con due squadre del Comando Provinciale a bordo di un'autobotte e di un'autoscala. I pompieri sono riusciti a spegnere tempestivamente le fiamme, limitando così i danni.

Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita in modo grave. Sono ancora in fase di accertamento le cause del rogo.