Bombe tenute come cimeli, ma sono ancora attive: arrivano gli artificieri

Tre granate d’artiglieria custodite come reperti della Prima guerra mondiale ed esposte nella sede degli Alpini di Collebeato. Ma in realtà non erano semplici cimeli, anzi si trattava di ordigni potenzialmente pericolosi dato che erano inesplosi. A scoprire la loro pericolosità sono stati gli artificieri del Genio Guastatori di Cremona: durante un sopralluogo in paese, per verificare un altro residuato bellico, si sono imbattuti nelle granate custodite nello stabile delle Penne Nere, insieme ad altri reperti risalenti alla primo conflitto mondiale, e hanno avviato gli accertamenti del caso.

Come da prassi in questi casi, le tre bombe sono state recuperate dagli artificieri e poi fatte brillare all’interno di una ex cava del paese. Nessuna evacuazione si è resa necessaria, a differenza di quanto accaduto domenica 14 gennaio in città per le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico inesploso, risalente alla Seconda guerra mondiale, ritrovato nell'area dello scalo ferroviario della Piccola velocità.