Si riparano sotto un albero, un fulmine li colpisce: gravi due ragazzini

Un grave incidente ha funestato la gita a Colico (Lc) dei ragazzini che partecipano al centro estivo dell’oratorio di Edolo. Poco prima delle 14 di oggi, giovedì 13 luglio, la comitiva - circa una ventina di giovanissimi - avrebbe cercato di ripararsi da un improvviso temporale sotto gli alberi del lungolago della cittadina lecchese, quando un fulmine sarebbe caduto proprio a pochi passi da loro.

Come raccontano i colleghi di LeccoToday, un ragazzo di 16 anni è stato colpito di rimando dalla potente scarica e avrebbe riportato delle ustioni di secondo grado al torace: è stato ricoverato, in codice rosso, all'ospedale di Gravedona. Un 16enne avrebbe invece subito un trauma cranico: anche lui è stato ricoverato d’urgenza, all'ospedale "Manzoni" di Lecco. Sarebbero rimasti coinvolti anche altri due membri della comitiva, tra cui un bambino di otto anni: per fortuna non hanno rimediato traumi tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenute due automediche, due ambulanze con i volontari della Croce Rossa di Colico e del Soccorso Bellanese, i vigili del fuoco di Morbegno (Sondrio) e i carabinieri della locale stazione.