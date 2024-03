Si avvicina alla ex nonostante il divieto, lei lo filma e lo manda in carcere

Già sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna, ha pensato bene di avvicinarsi alla sua abitazione, non si sa con quali intenzioni. La prontezza di una donna di Piancogno, in Valle Camonica, ha portato all'arresto il suo ex, già denunciato per maltrattamenti e lesioni.

L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. La donna, che in passato aveva denunciato l'uomo per maltrattamenti, lo ho visto aggirarsi nei dintorni della sua abitazione. Senza esitare, ha preso il cellulare e ha filmato i movimenti dell'uomo, ed ha chiamato i carabinieri.

I militari della stazione di Piancogno sono giunti rapidamente sul posto, dopo una breve caccia all'uomo hanno arrestato in flagranza differita, per la violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, l'ex della donna, un 35enne, che ha cercato inutilmente di fuggire quando ha capito di essere stato scoperto. Nella mattina di ieri, sabato 16 marzo, l’arresto è stato convalidato e l'uomo è stato portato in carcere.