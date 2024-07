Non accetta la fine della storia e minaccia la ex: per lui arriva il braccialetto elettronico

Deve stare lontano dalla sua ex moglie, e visto che vivono entrambe a Monte Isola vuol dire che dovrà cambiare casa. È finita nel peggiore dei modi la storia d'amore tra un 35enne e una 29enne, entrambe residenti sull'isola al centro del Sebino. Dopo che la donna ha deciso di porre fine alla relazione con il marito, questo ha iniziato a perseguirla.

La separazione è avvenuta a giugno. Da allora la donna ha iniziato a registrare con lo smartphone tutte le numerose minacce dell'ex marito, arrivato persino al punto da minacciare di ucciderla. Quando la 29enne ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, i militari di Marone sono entrati in azione ed hanno arrestato in flagranza differita il 35enne.

L'uomo è stato portato in carcere. Il giudice ha convalidato la misura per atti persecutori. Al 35enne è stato applicato il braccialetto elettronico, che comporta il divieto di avvicinamento alla casa della ex. Per lui, come spiegato dal Giornale di Brescia, sarà necessario pertanto abbandonare la sua abitazione a Monte Isola.